Директор ГБР Труба о своей отставке: я уйду, но желательно через три года

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отмечает, что готов покинуть свою должность, но только через три года.

"Если стоит вопрос о том, уйду ли я, - да, но желательно через три года", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

По его мнению, в настоящее время речь не идет о недоверии директору ГБР, а о перезагрузке этого органа. "По поводу перезагрузки – давайте не будем спешить. Будет 3 декабря и будет ожидаемый результат", - указал Труба.

Директор ГБР отмечает, что за год работы этого органа есть соответствующие определенные результаты, а условия гарантий независимости ГБР прописаны в законе о Государственном бюро расследований, среди которых и конкурс на должность директора.

Как сообщалось, 15 ноября Верховная Рада не успела на пленарном заседании в пятницу завершить рассмотрение законопроекта о перезапуске ГБР. Народные депутаты в пятницу начали рассмотрение во втором чтении президентский законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности ГБР и рассмотрели часть правок.

"Государственное бюро расследований меняет свой статус с центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность на государственный правоохранительный орган. Второе - директору ГБР предоставляются полномочия для единоличного принятия решений и несение всей полноты ответственности за результаты деятельности ГБР. Третье - усиление контрольной функции парламента, в частности Верховная Рада по результатам отчета главы ГБР за календарный год может признать работу директора органа неудовлетворительной, что может повлечь за собой увольнение с должности. Четвертое - с целью обеспечения расследования дел Майдана предусматривается возможность переведения следователей прокуратуры и прокуроров, которые расследовали дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса", рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский при обсуждении законопроекта.

По словам Монастырского, в связи с существенным изменением полномочий директора Госбюро расследований и изменением статуса этого органа с дня вступления в силу законопроекта №2126 прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Депутаты продолжат рассмотрение законопроекта на следующем пленарном заседании (3-6 декабря).