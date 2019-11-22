События

23:12 22.11.2019

США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

2 мин читать
США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми внесен в американские санкционные списки, сообщает в пятницу министерство финансов США.

Ограничительные меры против министра вводятся за "его участие в крупномасштабной интернет-цензуре" в Иране.

"Доступ в интернет в Иране, находящийся под управлением министерства Азери Джахроми, был заблокирован на несколько дней в ноябре из, как заявляют власти Ирана, соображений национальной безопасности, на фоне протестов против режима, проходивших по всей стране", - указывают в Минфине США.

Джахроми, по данным Минфина, продвигал в Иране политику "репрессивной цензуры в интернете", а также принимал участие в слежке за оппозиционными активистами.

Теперь США распорядились заморозить его активы, а американским гражданам запрещено вести с иранским министром дела.

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в стремлении скрыть от мира ситуацию в стране при помощи ограничения доступа в интернет.

Доступ в Сеть в Иране был почти полностью заблокирован с прошлых выходных на фоне протестов из-за повышения цен на бензин в стране. В четверг СМИ сообщили о постепенном восстановлении работы интернета в Иране. После этого госсекретарь США Майк Помпео обратился к иранцам с призывом отправить в госдеп видео, фото и другую информацию, связанную с протестами.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

Теги: #сша #санкции #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:04 22.11.2019
Трамп раскритиковал Йованович и заявил, что Украина ненавидела его до выборов

Трамп раскритиковал Йованович и заявил, что Украина ненавидела его до выборов

18:22 22.11.2019
Трамп предрекает крупный скандал по делу о слежке за его предвыборным штабом

Трамп предрекает крупный скандал по делу о слежке за его предвыборным штабом

16:35 22.11.2019
Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем

Трамп заявил о возможности скорого заключения торговой сделки с Китаем

10:29 22.11.2019
Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

08:08 22.11.2019
Сенатор Грэм просит госдепартамент предоставить документы, связанные с Байденом и Украиной

Сенатор Грэм просит госдепартамент предоставить документы, связанные с Байденом и Украиной

07:39 22.11.2019
Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

Трамп подписал еще один временный бюджет страны во избежание "шатдауна"

05:22 22.11.2019
В Белом доме раскритиковали очередной этап слушаний в конгрессе по импичменту Трампа

В Белом доме раскритиковали очередной этап слушаний в конгрессе по импичменту Трампа

19:13 21.11.2019
Трамп пообещал опубликовать информацию о своих финансах до президентских выборов в США

Трамп пообещал опубликовать информацию о своих финансах до президентских выборов в США

16:15 21.11.2019
Boeing сообщил о доставке первого космического корабля Starliner на стартовую площадку

Boeing сообщил о доставке первого космического корабля Starliner на стартовую площадку

12:21 21.11.2019
Посольства США и Франции поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы

Посольства США и Франции поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в течение полугода должна подать свой меморандум в деле о захвате кораблей и моряков в Керченском проливе - Зеркаль

В зоне ООС в пятницу погиб украинский военнослужащий

Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 22:00

СБУ разоблачили факт присвоения 100 млн грн горбюджета чиновниками Одесского горсовета

Генпрокуратура совместно с СБУ проводят обыски в Одесском морпорту по делу о нанесении более 54 млн грн убытков

ПОСЛЕДНЕЕ

Директор ГБР Труба о своей отставке: я уйду, но желательно через три года

Труба отмечает, что в расследовании о "прослушке" в его кабинете есть прогресс, и надеется, что будут названы причастные

ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, подозреваемого в государственной измене

Аэропорт "Одесса" планирует возобновить рейсы в 22:00

Украина в течение полугода должна подать свой меморандум в деле о захвате кораблей и моряков в Керченском проливе - Зеркаль

Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии на выборах в Канаде

CБУ в Ивано-Франковской области предотвратила вывоз за границу товаров военного назначения

В Украине после обращений представителей разных конфессий разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе

В зоне ООС в пятницу погиб украинский военнослужащий

Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 22:00

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА