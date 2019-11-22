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23:03 22.11.2019

Труба отмечает, что в расследовании о "прослушке" в его кабинете есть прогресс, и надеется, что будут названы причастные

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Труба отмечает, что в расследовании о "прослушке" в его кабинете есть прогресс, и надеется, что будут названы причастные

 Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отмечает, что в расследовании о прослушивании в его кабинете есть прогресс, и надеется, что будут результаты и названы причастные.

"В этом деле есть прогресс, у этого дела есть особенности расследования. Поскольку дела такой категории в Украине еще не расследовались, и никогда не было результата. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы общество услышало об исполнителях, которые поставили прослушивание в кабинете директора (ГБР – ИФ), и после установления их личностей обязательно дать оценку, было ли это законно, и в случае нарушений с их стороны привлечь к ответственности", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Труба указал, что обнародованные в Телеграм-канале "Трубу прорвало" 19 ноября записи были "в известной степени ожидаемы". "И я хочу, чтобы обратили внимание на то, в какой период времени эти записи были обнародованы, кто именно первый их обнародовал и кто их "разгонял". И это будет ответ на вопрос, для чего и кому они нужны", - подчеркнул он.

При этом Труба сказал, что "за шоу, которое происходит с записями, не может нести никакой ответственности, шоу с записями – это не стиль работы директора Государственного бюро расследований".

"Я считаю, что такие факты – это угроза независимости правоохранительной системы. Поскольку у руководителя нового правоохранительного органа в течение длительного периода времени, это была не неделя, не месяц, а намного больший период времени проводились прослушивания", - отметил он.

Труба заявил, что в ближайшее время, возможно, к первой годовщине работы ГБР (27 ноября – ИФ) или к моменту продолжения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о перезапуске ГБР "готовятся очередные провокации и очередные выбросы записей на Телеграм-канале".

Отвечая на вопрос о том, обсуждает ли он расследуемые следователями ГБР дела с Офисом президента Украины, Труба сказал, что с ОП происходят рабочие совещания, на которых присутствуют, кроме директора ГБР, и другие руководители правоохранительных органов.

"Такие совещания происходят по мере необходимости, но ни в коем случае ни на совещаниях, ни в телефонных связях я никогда не получал никаких указаний о направлении расследований или акцент на каком-либо уголовном производстве", - утверждает он.

Как сообщалось, 19 ноября в телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Украины Владимира Зеленского об открытии конкретных дел.

Сам Труба заявил, что обнародованные аудиозаписи не соответствуют действительности и являются провокацией.

20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка допустил возможность расследования публикации аудиозаписей в Телеграм-канале "Трубу прорвало" в рамках уже расследуемого уголовного производства по факту прослушивания в кабинете Трубы.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября в Очакове сказал, что разберется с этой ситуацией, когда изучит данный вопрос.

21 сентября Труба сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

Теги: #гбр #прослушивание #украина #труба
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