ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, подозреваемого в государственной измене

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины, за передачу данных, составляющих государственную тайну российским спецслужбам, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Досудебным следствием установлено: работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющих государственную тайну. Во избежание ответственности, правоохранитель пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и в настоящее время не вернулся в Украину", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в пятницу вечером.

Подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.