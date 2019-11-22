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21:59 22.11.2019

ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, подозреваемого в государственной измене

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ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, подозреваемого в государственной измене

 Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, объявили в розыск подполковника Службы безопасности Украины, за передачу данных, составляющих государственную тайну российским спецслужбам, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Досудебным следствием установлено: работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющих государственную тайну. Во избежание ответственности, правоохранитель пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и в настоящее время не вернулся в Украину", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в пятницу вечером.

Подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

 

Теги: #расследование #гбр #украина
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