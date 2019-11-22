События

21:05 22.11.2019

Аэропорт "Одесса" планирует возобновить рейсы в 22:00

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Аэропорт "Одесса" планирует возобновить рейсы в 22:00

Международный аэропорт "Одесса" в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула (Турция) в Одессу (рейс TK465) 21 ноября, приостановил воздушное движение до 22:00 пятницы.

В сообщении аэропорту пассажирам рекомендовано следить за он-лайн табло.

Как сообщили в аэропорту "Одесса" агентству "Интерфакс-Украина", причиной аварийной посадки стали метеоусловия. "Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси", - сказал представитель аэропорта.

Он пояснил, что задержка с буксировкой была связана с тем, что компания Turkish Airlines изучала возможность выполнения этой работы специализированной компанией, с которой он нее заключен глобальный договор. Однако впоследствии перевозчик согласился, чтобы эти работы осуществил совместно с техникой аэропорта, которая у него имеется и соответствует категории аэропорта.

"Без этой техники было бы невозможно эксплутатировать аэропорт", – подчеркнул собеседник агентства.

Теги: #одесса #аэропорт
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