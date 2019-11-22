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20:25 22.11.2019

Украина в течение полугода должна подать свой меморандум в деле о захвате кораблей и моряков в Керченском проливе - Зеркаль

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Украина в течение полугода должна подать свой меморандум в деле о захвате кораблей и моряков в Керченском проливе - Зеркаль

Украинская сторона получила первый процедурный приказ Арбитражного трибунала в деле о захвате российской стороной украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году и теперь в течении шести месяцев должна представить свой меморандум в деле, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль.

"Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум в течение 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции…. При этом у нас есть право прокомментировать возражения россиян и обратиться к Арбитражу с просьбой их отклонить. Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, приказом утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

Замминистра также сообщила, что с текущего дня дело называется "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", - прокомментировала Зеркаль.

По ее словам, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по существу), и примет решение о дальнейших стадиях рассмотрения дела. "В случае принятия решения о разделении процесса на 2 стадии мы получим 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделение не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контр-меморандум в течение 6 месяцев со даты вынесения Арбитражем решения об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии", - рассказала замглавы МИД Украины.

"Это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу нужно бороться до конца. Целью является признание РФ страной, нарушающей военные иммунитеты, и получение надлежащей компенсации", - резюмировала Зеркаль.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

Теги: #рф #арбитраж #керченский_пролив #мид
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