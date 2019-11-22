Трамп раскритиковал Йованович и заявил, что Украина ненавидела его до выборов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-посла США в Украине Мари Йованович и отметил, что в Украине резко поменялось отношение к нему после победы на выборах осенью 2016 года.

"И, кстати, когда я говорил с президентом Зеленским - вы можете прочитать это - она ему тоже не нравилась, он упомянул ее имя, и она ему совсем не нравилась... И не забывайте, Украина ненавидела меня, они были против меня на выборах, они хотели, чтобы выиграла Хиллари Клинтон. А когда я выиграл, внезапно они стали так хорошо ко мне относиться", - сообщил Трамп в ходе телефонного включения в эфире телеканала FoxNews.

Он также обратил внимание на тот факт, что Йованович долго не хотела вешать в американском посольстве его портрет, добавив, что "эта женщина не была ангелом". "Этот посол, которую все считают такой замечательной, не вешала мой портрет в посольстве. Она была главной в посольстве... Ей понадобилось полтора или два года, чтобы повесить фото. Она говорила плохие вещи обо мне, не защищала меня, а у меня есть право сменить посла", - пояснил глава Белого Дома.

Касательно показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда, который на днях на слушаниях в Конгрессе заявил о том, что Трамп требовал "услуги за услугу", то есть расследования в Украине касаемо компании "Бурисма" в обмен на помощь по обороне и визит Зеленского в Вашингтон, президент США ответил: "Это абсолютный нонсенс".

При этом он назвал Украину "очень коррумпированной страной" и сказал: "Почему мы должны давать деньги стране, которая известна, как коррумпирована"?

Он также упомянул, что он "едва знает" Сондленда и говорил с ним всего несколько раз.

Трамп снова повторил, что считает состоявшийся в июле телефонный разговор между ним и Зеленским "превосходным", "безупречным" и "уместным", и высказал мнение, что демократы в Палате представителей во время недавних слушаний по импичменту "выглядели, как глупцы".