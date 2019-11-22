События

18:26 22.11.2019

CБУ в Ивано-Франковской области предотвратила вывоз за границу товаров военного назначения

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Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области блокировали противоправную деятельность гражданина одной из стран ЕС, который пытался вывезти в Европу товары военного назначения для бронетанковой техники.

"В пункте пропуска "Шегини" Львовской таможни оперативники СБ Украины обнаружили в автомобиле под управлением иностранца дизельный двигатель, который используется для комплектования боевых бронемашин. Ориентировочная стоимость оборудования, которое вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без соответствующих разрешительных документов, составляет почти 400 тыс. грн", - сообщает пресс-центр СБУ Ивано-Франковской области на странице в Фейсбуке.

Правоохранители начали уголовное производство по факту совершения иностранцем преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1 ст.333, ч.3 и ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Теги: #сбу #военная_техника #ивано_франковская_область #контрабанда
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