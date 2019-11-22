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17:38 22.11.2019

Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 22:00

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Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 22:00

 Международный аэропорт "Одесса" в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула (Турция) в Одессу (рейс TK465) 21 ноября, приостановил воздушное движение до 22:00 пятницы.

В сообщении аэропорта пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло.

Как сообщили в аэропорту "Одесса" агентству "Интерфакс-Украина", причиной аварийной посадки стали метеоусловия. "Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси", - сказал представитель аэропорта.

Пассажиры, которые имеют авиабилеты на отмененные рейсы аэропорта, должны обратиться к авиакомпаниям.

Теги: #авиарейсы #одесса #аэропорт
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