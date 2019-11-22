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16:20 22.11.2019

СБУ разоблачили факт присвоения 100 млн грн горбюджета чиновниками Одесского горсовета

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СБУ разоблачили факт присвоения 100 млн грн горбюджета чиновниками Одесского горсовета

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт завладения 100 млн грн городского бюджета должностными лицами Одесского горсовета и коммунальным предприятием, сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением. Право требования на долги в банке выкупила частная фирма, аффилированная с чиновниками мэрии. После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100 млн грн, обратились в мэрию с требованием ее погашения", - сказано в сообщении.

Так, решение по оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных чиновниками нескольких департаментов мэрии, затем бюджетные деньги были присвоены участниками махинации.

"Правоохранители проводят следственные действия в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности, для выявления вещественных доказательств", - отметили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #бюджет #сбу #коррупция #одесса
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