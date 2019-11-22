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16:15 22.11.2019

Генпрокуратура совместно с СБУ проводят обыски в Одесском морпорту по делу о нанесении более 54 млн грн убытков

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Генпрокуратура совместно с СБУ проводят обыски в Одесском морпорту по делу о нанесении более 54 млн грн убытков

 При процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины следователи СБУ разоблачили финансовую сделку при реконструкции причала №7 Одесского морского порта, во время которой государству нанесено более 54 млн грн убытков.

"По версии следствия, должностные лица государственного предприятия, вероятно по предварительному сговору с другими лицами, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности 54 млн грн за выполнение определенных видов работ. Впоследствии, путем заключения ряда фиктивных договоров, указанные средства были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, а в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы. Вместе с тем, работы по реконструкции причала №7 Одесского морского порта фактически не выполнены", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу днем.

Согласно информации, в настоящее время следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Генпрокуратуры при оперативном сопровождении работниками ГУ БКОП (Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью) СБУ "проводят ряд обысков в г.Одесса, в том числе на территории Одесского морского порта и Одесском филиале ГП "Администрация морских портов Украины".

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, привлечения виновных к ответственности и обеспечение возмещения убытков.

Теги: #морпорт #одесса #обыски
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