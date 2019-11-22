Спасательная операция аварийного танкера "Delfi" в Одессе завершена – глава Одесской ОГА

Аварийно-спасательная операция танкера Delfi, который подал сигнал бедствия 20 ноября 2019 года, успешно завершена, трое членов экипажа эвакуированы, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Аварийно-спасательная операция завершена. Водолазам удалось эвакуировать всех трех членов экипажа. Их доставили в ближайшие больницы. Медики борются за их здоровье. Спасибо всем, кто присоединился к операции!", - написал Куцый на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, ранее стало известно, что в Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который сорвало с якоря. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна.

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявок на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр "Одесса" принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился.

Судно Delfi (владелец - компания, зарегистрированная в г.Бирмингем, Великобритания) не имеет груза, команда на борту состоит из трех членов экипажа.