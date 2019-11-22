События

15:42 22.11.2019

Двое жителей Кривого Рога дроном отправляли каннабис в РФ - СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской и Харьковской области задержали двух жителей Кривого Рога, которые переправляли каннабис в Российскую Федерацию с помощью беспилотного летательного аппарата.

"Современный способ перемещения "товара" за границу использовали наркодельцы из Кривого Рога. Пакеты с каннабисом на собственном автомобиле они доставляли в один из приграничных районов Сумской области. Вблизи линии государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию", - сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбуке.

Так, СБУ задержала двух торговцев во время попытки отправить 5 кг каннабиса за границу. За контрабанду злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

Теги: #сбу #каннабис #контрабанда
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