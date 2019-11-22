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15:01 22.11.2019

Денисова и посол Германии надеются на ускорение процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ

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 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и посол Германии в Украине Анка Фельдгузен надеются, что после встречи в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и РФ) процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ ускорится.

"Подробно обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Стороны выразили надежду, что после встречи в "нормандской формате", где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Денисова также обратила внимание на случаи незаконного посещения временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма некоторыми официальными лицами Германии.

"Кроме того обсудили вопросы будущего сотрудничества и организации совместных проектов Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека и посольства Федеративной Республики Германии в Украине в сфере прав человека", - сказано в сообщении.

Кроме того, украинская сторона поблагодарила Германию за содействие в противодействии агрессии Российской Федерации, а также призвала продолжать давление на страну-агрессора.

Теги: #нормандский_формат #омбудсмен #денисова
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