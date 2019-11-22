Суд открыл дело по иску Ляшко к НАПК

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску бывшего народного депутата, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Суд будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 ноября Ляшко попросил суд признать противоправным и отменить решение НАПК, согласно которому, по результатам проведения полной проверки декларации поданной Ляшко за 2017 год (исправленной), Агентство решило, что он отметил недостоверные сведения в декларации.

Кроме того, Ляшко просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК, где указано о заключении по выявлению в действиях субъекта декларирования признаков правонарушения связанного с коррупцией.