Сенцов выступит перед депутатами Европарламента на пленарном заседании 26 ноября

Лауреат премии Европейского парламента имени Сахарова, украинский режиссер Олег Сенцов выступит в рамках пленарного заседания ЕП в Страсбурге во вторник, 26 ноября.

Об этом в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции накануне пленарного заседания Европейского парламента, которое пройдет с 25 по 28 ноября в Страсбурге, сообщила глава пресс-службы Дельфин Котард (Delphine Cotard).

«Олег Сенцов будет в Страсбурге на следующей неделе. Он – лауреат премии Сахарова 2018 и будет на формальном заседании во вторник с 12 до 12.30, после чего состоится совместная с президентом ЕП Сассоли пресс-конференция», - проинформировала Котард.

Ожидается, что тогда же состоится и церемония награждения Сенцова.

В рамках анонсирования повестки дня пленарного заседания глава пресс-службы также сообщила, что в среду, 27 ноября состоится голосование нового состава Европейской комиссии, перед которым пройдут дебаты с избранной на должность президента Еврокомиссии Урсулой ван дер Лайен, в рамках которых она представит свою команду и цели новой комиссии «Это будет простое голосование с голоса простым большинством», - детализировала она.