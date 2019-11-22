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12:58 22.11.2019

Главой Хмельницкой ОГА назначен Габинет

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Главой Хмельницкой ОГА назначен Габинет

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Дмитрий Габинета главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ подписан 21 ноября.

Другим указом президент освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей главы Хмельницкой облгосадминистрации.

Габинет Дмитрий Анатольевич, 1982г. рождения, уроженец Хмельницкого, юрист, преподаватель. Выпускник Хмельницкого университета управления и права и Университета им. Адама Мицкевича (Польша), кандидат юридических наук.

28 октября 2019г Кабмин утвердил Габинета на должность главы Хмельницкой ОГА.

Теги: #хмельницкая_область #указ #зеленский
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