Инженерная группа ГСЧС Украины начала работы в районе разведения сил на Донбассе

В рамках продолжающихся работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области, начала работу инженерная группа Госслужбы Украины по ЧС.

"Осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Пиротехническими расчетами ГСЧС Украины во время сопровождения инженерных работ обследована территория площадью 0,01 га, изъято и уничтожено установленным способом 3 единицы взрывоопасных предметов", - сообщается в информации.

От ГСЧС Украины привлекались 4 пиротехнических расчета (21 человек личного состава и 8 единиц техники) и одна инженерная группа (9 человек личного состава и 5 единиц техники). Всего от Госслужбы привлекалось 30 человек личного состава и 13 единиц техники.

Работы продолжаются с 09:00 22 ноября.