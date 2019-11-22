События

12:32 22.11.2019

Кулеба прибыл в Литву для проведения ряда двусторонних встреч, в том числе с президентом Науседой

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Литовской Республике, где проведет несколько двусторонних встреч и примет участие в коммеморативных мероприятиях.

Как сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на странице с Фейсбуке, в частности, запланированы встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом. Также Кулеба посетит Центр передового опыта НАТО по вопросам энергетической безопасности и Национальный центр кибернетической безопасности при Министерстве обороны Литвы.

"Сегодня в Литве особый день. В Вильнюсском кафедральном соборе Св. Станислава и Св. Владислава, который является важнейшим католическим храмом в Литве, сегодня состоится церемония перезахоронения останков лидеров "Январского восстания" 1863-1864 гг. (…) После участия в церемонии Дмитрий Кулеба вместе с другими главами делегаций встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также с главным внешнеполитическим советником президента Литвы Астой Скайсгирите", - говорится в сообщении.

Кроме того, вечером Кулеба примет участие в коммеморативном мероприятии, посвященном памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября посетит Литовскую Республику.В ходе визита в Литву Зеленский примет участие в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы. Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймасу (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Также в Вильнюсе президенты Украины и Литвы примут участие в работе Пятого двустороннего экономического форума.

Теги: #кулеба #литва
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