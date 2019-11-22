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12:11 22.11.2019

Правоохранители завершили расследование по организаторам фейковых представительств Tesla Motors Inc.

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Правоохранители завершили расследование по организаторам фейковых представительств Tesla Motors Inc.

Правоохранители Киева завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту незаконной деятельности двух лиц, действовавших от имени фейковых представительств компании Tesla Motors Inc.

"По версии следствия, указанные лица в период с 2017 по 2019 гг. создали в Украине ряд компаний – псевдопредставительств американской компании Tesla Motors Inc., при этом использовав схожие названия. Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также автомобилей этой марки", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу.

В действительности, отмечают в горпрокуратуре, никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали.

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн грн.

"В настоящее время объявлено о завершении досудебного расследования… После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

Теги: #tesla_motors #прокуратура #правоохранители
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