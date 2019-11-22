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11:42 22.11.2019

Обстоятельства взрыва в подъезде многоэтажки на ул.Гончара устанавливает полиция Киева

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Обстоятельства взрыва в подъезде многоэтажки на ул.Гончара устанавливает полиция Киева

Правоохранители начали уголовное производство по факту взрыва в подъезде многоэтажного дома на ул. О.Гончара в Киеве, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Около 23:00 в полицию Шевченковского района поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Олеся Гончара прогремел взрыв", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал, повреждена только внутренняя отделка. Правоохранители провели поквартирный обход, опросили свидетелей и жильцов дома, а также провели осмотр места происшествия и изъяли деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу.

"Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые меры, чтобы установить и задержать причастных лиц к данному правонарушению", - добавили в полиции.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #взрыв #полиция
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