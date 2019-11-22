События

11:39 22.11.2019

Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 18:00

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Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 18:00

Международный аэропорт "Одесса" в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула (Турция) в Одессу (рейс TK465), выпустил NOTAM (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов), согласно которому, аэродром будет закрыт до 18:00.

Как сообщили в аэропорту "Одесса" агентству "Интерфакс-Украина", в настоящее время там ожидают инженера Turkish Airlines для транспортировки воздушного судна.

Причиной аварийно посадки, по словам представителя аэропорта, стали метеоусловия.

"Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси", - сказал он.

Пассажиры, которые имеют авиабилеты на отмененные рейсы аэропорта, должны обратиться к авиакомпаниям.

Кроме того, в аэропорту добавили: причиной инцидента, который произошел на взлетно-посадочной полосе с самолетом бизнес-авиации в четверг ранее, была техническая неисправность.

Теги: #авиарейсы #одесса #аэропорт
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