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11:31 22.11.2019

Новосад: Раннее вмешательство дает возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании

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Новосад: Раннее вмешательство дает возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании

Министр образования и науки Анна Новосад считает, что раннее вмешательство дает возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании.

"Раннее вмешательство дает возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании, и потом легче интегрировать детей с особыми образовательными потребностями в школьную систему образования", - сказала Новосад в своем видеообращении к участникам форума "Обучение без препятствий: как сделать украинские школы инклюзивными" в пятницу в Киеве.

Она подчеркнула, что инклюзивное обучение и внедрение инклюзивного образования остается приоритетом для Минобразования и правительства.

Новосад добавила, что важным вопросом, над которым министерство намерено работать в 2020 году, это подготовка учителей и ассистентов, которые смогут на качественном уровне предоставлять услуги по инклюзивному образованию.

Раннее вмешательство - междисциплинарная семейно-центрированная система помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и детям групп биологического и социального риска, направленная на улучшение развития ребенка и повышение качества жизни семьи.

Как сообщалось, в январе Кабинет министров Украины определил Министерство социальной политики национальным координатором по введению услуги раннего вмешательства, а в марте создал Национальный совет по вопросам раннего вмешательства.

Теги: #инклюзия #новосад #минобразовнаия
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