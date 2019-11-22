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11:05 22.11.2019

Президент Молдавии предлагает аннулировать долг Приднестровья за газ в $6,2 млрд

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Президент Молдавии предлагает аннулировать долг Приднестровья за газ в $6,2 млрд

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что в случае урегулирования приднестровского конфликта долги Тирасполя (город на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики) за газ должны быть аннулированы.

В эфире телеканала PROTV-Chisinau он напомнил, что учет потребления газа ведется раздельно по правому и левому берегу Днестра. "Долг Приднестровья перед "Газпромом" в размере $6,2 млрд является обязанностью дочерней компании российского концерна - "Молдовагаз". Это не может быть долгом правительства Республики Молдавия, это не может быть долгом, который должны выплачивать граждане Молдавии", - сказал Додон.

По его словам, существуют разные решения этой проблемы. "Для погашения этого долга есть активы компании "Молдовагаз" в Приднестровском регионе. В принципе, они отвечают этими активами. В случае если будет такое решение погасить долг. Но я считаю, что в момент политического урегулирования приднестровского конфликта эти долги должны быть аннулированы" - заявил Додон.

В ходе визита премьер-министра Молдовы в Москву на этой неделе обсуждались вопросы погашения долга за газ. Позднее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан уточнил, что речь шла о текущих долгах Молдовы, но не о долге Приднестровья.

В ходе первого визита в Москву после вступления в должность президента 17 января 2017 года Додон заявил, что "долг Приднестровья за газ является долгом Молдовы". Однако потом президент уточнил, что это не долг Молдовы, он образовался в результате отношений между двумя экономическими агентами - "Газпромом" и "Молдовагазом".

Крупнейшим акционером АО "Молдовагаз" является ОАО "Газпром" с долей 50%. Еще 35,33% акций принадлежит правительству Молдавии, 13,44% акций - властям непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Акции Приднестровья переданы в управление "Газпрому".

Теги: #газ #додон #приднестровье #молдова
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