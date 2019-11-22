События

10:50 22.11.2019

Малюська представил персоналу органов пенитенциарной системы и пробации своего зама Василика

1 мин читать

Министр юстиции Украины Денис Малюська представил персоналу органов и учреждений пенитенциарной системы и пробации нового заместителя министра Виталия Василика, который будет отвечать за данное направление работы ведомства.

"В частности, новый заместитель будет отвечать за достижение одной из четырех целей Министерства юстиции, прописанных в Программе действий правительства, - уменьшение количества повторных преступлений", - сообщается в пятницу утром на странице Минюста в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Василик был назначен на должность замминистра юстиции 6 ноября. "Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил ряд кадровых решений. Правительство, в частности, назначило заместителем министра юстиции Василика Виталия Валентиновича", - сообщила тогда пресс-служба правительства.

Теги: #малюська #кадры #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 22.11.2019
Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

11:08 22.11.2019
Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

10:25 22.11.2019
Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

10:01 22.11.2019
Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука

Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука

17:19 21.11.2019
Экс-депутат Найем назначен замгендиректора "Укроборонпрома"

Экс-депутат Найем назначен замгендиректора "Укроборонпрома"

17:01 21.11.2019
Управляющий партнер "Делойт" в Украине Булах с 2020г переходит в МХП вице-президентом

Управляющий партнер "Делойт" в Украине Булах с 2020г переходит в МХП вице-президентом

16:59 21.11.2019
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

14:47 21.11.2019
Кабмин отстранил руководство АРМА в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле – премьер

Кабмин отстранил руководство АРМА в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле – премьер

12:49 21.11.2019
Минсоцполитики обжалует восстановление Баженкова на должности директора Фонда соцстрахования

Минсоцполитики обжалует восстановление Баженкова на должности директора Фонда соцстрахования

18:28 20.11.2019
Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 18:00

В Черновицкой области ранены трое контрабандистов, которые при попытке побега намеревались сбить автомобилем пограничников - Госпогранслужба

Украина находится среди лидеров в мире по количеству жертв от мин

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмированы трое украинских военных

В Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи", спасатели пытаются эвакуировать экипаж

ПОСЛЕДНЕЕ

Обстоятельства взрыва в подъезде многоэтажки на ул.Гончара устанавливает полиция Киева

Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 18:00

Новосад: Раннее вмешательство дает возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании

Президент Молдавии предлагает аннулировать долг Приднестровья за газ в $6,2 млрд

В Черновицкой области ранены трое контрабандистов, которые при попытке побега намеревались сбить автомобилем пограничников - Госпогранслужба

В ОРДО проследовали 19 грузовиков с гумпомощью от ООН - погранслужба Украины

Празднование новогодне-рождественских праздников в Киеве стартует 14 декабря

В Новый Роздол начали подавать тепло

Сенатор Грэм просит госдепартамент предоставить документы, связанные с Байденом и Украиной

Украина находится среди лидеров в мире по количеству жертв от мин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА