Малюська представил персоналу органов пенитенциарной системы и пробации своего зама Василика

Министр юстиции Украины Денис Малюська представил персоналу органов и учреждений пенитенциарной системы и пробации нового заместителя министра Виталия Василика, который будет отвечать за данное направление работы ведомства.

"В частности, новый заместитель будет отвечать за достижение одной из четырех целей Министерства юстиции, прописанных в Программе действий правительства, - уменьшение количества повторных преступлений", - сообщается в пятницу утром на странице Минюста в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Василик был назначен на должность замминистра юстиции 6 ноября. "Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил ряд кадровых решений. Правительство, в частности, назначило заместителем министра юстиции Василика Виталия Валентиновича", - сообщила тогда пресс-служба правительства.