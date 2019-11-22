В ОРДО проследовали 19 грузовиков с гумпомощью от ООН - погранслужба Украины

Через КПВВ «Новотроицкое» Донецкой области на временно оккупированную территории Украины проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает утром в пятницу отдел коммуникаций с СМИ администрация Государственной пограничной службы.

Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны, сообщают пограничники.