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09:58 22.11.2019

В ОРДО проследовали 19 грузовиков с гумпомощью от ООН - погранслужба Украины

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 Через КПВВ «Новотроицкое» Донецкой области на временно оккупированную территории Украины проследовали 19 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает утром в пятницу отдел коммуникаций с СМИ администрация Государственной пограничной службы.

Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны, сообщают пограничники.

Теги: #ордо #оон
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