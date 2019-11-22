Празднование новогодне-рождественских праздников в Киеве стартует 14 декабря

На новогодние и рождественские праздники в Киеве, которые стартуют 14 декабря, Софийская площадь превратится в волшебный мир приключений Щелкунчика, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях продлится с 14 декабря в 19 января. Праздничные елки зажгут для киевлян и гостей города традиционно 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая", – сообщили на пресс-брифинге в КГГА в четверг по случаю проведения культурно-художественного проекта "Новый год – 2020".

Тематикой Нового года на Софийской площади стала известная на весь мир рождественская история о Щелкунчике.

В частности, 19 декабря в 17:00 празднования будет открывать рождественский парад, который пройдет от Национальной Оперы Украины до Софийской площади. После окончания парада состоится официальное зажжение елки.

По информации организаторов праздников - компании "Folk Ukraine", в этом году елку украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 километра гирлянд теплого цвета. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

На Софийской площади также обустроят четыре "королевства" - детских развлечений, подарков, лайков и вкуса - между которыми будет курсировать рождественский экспресс.

Директор Департамента культуры КГГА Диана Попова рассказала, что программа рождественских праздников будет довольно насыщенной. "Мы охватим максимум локаций города, чтобы создать новогоднюю атмосферу повсюду. У нас будет первый украинский новогодний парад, фестиваль китайских фонарей, каток, масштабное открытие новогодней елки в центре и всем городе. Все театры, кино, музеи, библиотеки, учреждения культуры будут задействованы в праздновании", - отметила чиновница.

На Контрактовой площади обустроят рождественский европейский городок в украинских традициях: тематика этого года - Опошня или традиционное гончарство с росписью Полтавского края. Стилизованное оформление поддержат тематической программой. Кроме того, здесь откроют резиденцию Святого Николая и зажгут 19 декабря елку, украшенную в этническом опишнянской стиле.

В программе празднования - шествие звездочетов 7 января, выполнения массовой коляды, установление Дидуха и народные гуляния; щедрование в канун Святого Василия, выступление фольклорных коллективов. Ежедневно там можно будет покататься на стрит-арт катке, где будут работать инструкторы, и горки.

По информации организатора проекта, посетителей ждут насыщенная концертная программа от известных исполнителей, креативные фото-зоны, аттракционы, многочисленные фуд-корты, сувениры, скульптуры-гиганты, иллюминация, горки и тому подобное.

Культурно-художественный проект "Новый год – 2020" поддержан распоряжением КГГА № 1769.

С 14 декабря 2019 по 12 января 2020-му зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 до 19 января 2020 г. - на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской).

Как сообщалось, 21 ноября КГГА выделила на празднования Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.

"В целом на празднование новогодних и рождественских праздников будет использовано более 9 млн 350 тыс. грн, из которых основной являются расходы на билеты для всех школьников города Киева и для всех социально незащищенных детей", – сказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова во время пресс-конференции в Киеве в четверг.