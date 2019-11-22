В Новый Роздол начали подавать тепло

В Новый Раздол начали подавать теплоноситель в дома, сообщила пресс-служба Кабмин.

"В Новом Роздоле ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе. И уже сейчас начали подавать теплоноситель в дома", – говорится в сообщении на сайте "Урядового портала" портала в ночь на пятницу.

По данным Львовской ОГА, в настоящее время в Новояворовск теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

В Администрации напомнили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук взял под личный контроль ситуацию по подаче тепла в городах Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине. В результате был избран новый управляющий Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

Как сообщалось, срыв начала отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле был признан областной комиссией по ЧС чрезвычайной ситуацией технологического характера.

Компания "Гарант Энергия М", которая была назначена АРМА управителями ТЭЦ в указанных городах, так и не смогла начать отопительный сезон. Сотрудники обеих ТЭЦ отказались выходить на работу, протестуя против долгов по зарплате за несколько месяцев.