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07:23 22.11.2019

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмированы трое украинских военных

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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, травмированы трое украинских военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего боевые травмы получили трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела: дважды у Водяного - из минометов калибра 82-мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрела: неподалеку Шумел - из противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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