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06:35 22.11.2019

Ремонт обрушенной части моста на харьковской окружной планируется завершить к 22 декабря

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Ремонт обрушенной части моста на харьковской окружной планируется завершить к 22 декабря

Ремонт части моста на окружной вблизи харьковского рынка "Лоск", которая обрушилась в конце августа, планируется закончить к 22 декабря, сообщил начальник Службы автомобильных дорог области Евгений Зражевец.

"К 22 декабря", - сказал Зражевец главе Харьковской облгосадминистрации Алексею Кучеру, приехавшему, чтобы ознакомиться с ходом работ.

Кучер поинтересовался, можно ли ускорить ход работ. Дорожники объяснили, что бетон должен набирать прочность 28 дней.

Глава ХОГА также предложил Зражевцу поручиться должностью за соблюдение названных сроков.

"22 декабря я от вас четко услышал. Скажите, пожалуйста, вы должностью готовы отвечать?", - спросил Кучер.

"Готов", - ответил Зражевец.

Кучер поручил установить камеры видеонаблюдения и организовать онлайн-трансляцию работ по восстановлению моста.

"Я приказываю вам, чтобы вы установили здесь онлайн камеры видеонаблюдения, Я хочу, чтобы все видели все работы, которые проводятся, что мы реально делаем, что мы реально работаем - чтобы люди видели. Мы выведем это на сайт областной администрации и будем демонстрировать", - сказал Кучер.

Как сообщалось, 25 августа в Харькове обрушилась одна сторона моста на окружной от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило агентству "Интерфакс-Украина", что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #ремонт #мост #сроки #харьков
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