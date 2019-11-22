Прокуратура начала уголовное производство незаконного отчуждения земель природно-заповедного фонда на Харьковщине

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по фактам незаконного отчуждения земель природно-заповедного фонда, находящихся в пределах ландшафтного парка "Великобурлуцький степ"

"Установлено, что должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Харьковской области и Великобурлукской районной государственной администрации... были переданы в собственность и долгосрочную аренду земли, относящиеся к категории земель природно-заповедного фонда и находятся в пределах регионального ландшафтного парка "Великобурлуцький степ", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в течение 2018-2019 годов служебные лица ГУ Госгеокадастра в Харьковской области незаконно изменили целевое назначение земельных участков парка площадью 312 га с земель природно-заповедного фонда на земли сельскохозяйственного назначения. В дальнейшем своими приказами они безоплатно передали 13 га особо ценных земель в собственность частных лиц, а другие земельные участки были подготовлены для дальнейшего отчуждения из собственности и пользования государства.

Кроме того, должностные лица Великобурлукской районной государственной администрации в 2002-2006 годах соответствующими распоряжениями безоплатно незаконно передали в частную собственность 38 га земель природно-заповедного фонда. Они также незаконно передали в пользование сроком на 49 лет два водных объекта, площадью 37 га, принадлежащих к природно-заповедному фонду.

Общая стоимость незаконно отчужденных земель составляет около 300 млн грн.

По указанным фактам прокуратура начала уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Сейчас решается вопрос о предъявлении исков о признании незаконными и отмене соответствующих приказов Госгеокадастра и распоряжений райгосадминистрации и возвращения государству незаконно отчужденных земель.