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03:41 22.11.2019

Жители Запорожья прошли шествием и устроили народное вече в День Достоинства

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Жители Запорожья прошли шествием и устроили народное вече в День Достоинства

Запорожцы отметили День Достоинства и Свободы шествием по центральному проспекту, а также народным вече на Площади Героев.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в шествии, посвященном Дню Достоинства и Свободы, прошедшем в Запорожье вечером 21 ноября, приняли участие около полутысяч жителей города. Горожане прошли по центральному проспекту с государственными флагами, фотографиями героев Небесной Сотни и патриотическими речевками.

На Площади Героев участники акции устроили народное вече, где заявили, что в 2014 г. запорожцы собирали многотысячные майданы, и впредь намерены защищать завоевания революции достоинства, которая позволила украинцам чувствовать себя свободным европейским народом.

Собравшиеся помянули минутой молчания героев Небесной Сотни, а также всех украинских героев, отдавших свои жизни за Украину.

Теги: #день_достоинства #запорожье
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