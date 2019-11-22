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02:39 22.11.2019

Танкер "Делфи" сел на мель недалеко от Одессы, экипаж эвакуироваться отказался

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Танкер "Делфи" сел на мель недалеко от Одессы, экипаж эвакуироваться отказался

Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель, экипаж от эвакуации отказался, сообщает "Думская".

"Судно село на мель примерно в километре от берега. Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет", – сказано в сообщении на сайте издания в ночь на пятницу.

Ранее сообщалось, что в Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который сорвало с якоря. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна.

Теги: #танкер #порт #бедствие #одесса
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