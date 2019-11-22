События

02:03 22.11.2019

В Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи", спасатели пытаются эвакуировать экипаж

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В Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи", спасатели пытаются эвакуировать экипаж

В Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдовы, спасатели и частный буксир пытаются эвакуировать экипаж судна, сообщает "Думская".

"В эти минуты на рейде одесского порта терпит бедствие небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Пока точно не известно, что именно случилось с судном, но спасательные катера пытаются подойти и снять с него экипаж. Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 м) мешает спасательной операции", – сказано в сообщении на сайте издания в ночь на пятницу.

По информации "Думской" судно изначально было в акватории порта "Пивденный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

По разным источникам на борту находятся от 3 до 15 человек.

В заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы и большой частный буксир "Австралия".

Теги: #танкер #порт #бедствие #одесса
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