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00:43 22.11.2019

Обвинительный приговор принят в отношении 46 человек по делам Майдана

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Обвинительный приговор принят в отношении 46 человек по делам Майдана

По делам Майдана обвинительный приговор принят в отношении 46 человек, а подозрение сообщено 445 лицам, заявил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак.

"По всей стране ... сообщено о подозрении 445 лицам, из них 48 высшим должностным лицам, 220 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц в совершении преступлений судами признаны виновными 59 лиц, в отношении 46 из них принят обвинительный приговор", – сказал Чумак в эфире телеканала "1+1".

Теги: #майдан #подозрения #дело #приговор
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