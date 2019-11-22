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00:09 22.11.2019

Закревская объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана

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Закревская объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана

Адвокат Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана.

"Я с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, я не буду есть до того момента пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей, я это вам обещаю", – сказала Закревская в программе "Право на власть" в четверг в эфире телеканала "1+1".

Она напомнила, что следствие по делам Майдана остановилось, в том числе из-за того, что Верховная Рада не приняла поправки к закону о Государственном бюро расследований, не было создано специальное управление в ГБР, в которое не перевели  следователей, работающих с этими делами.

Как ранее сообщалось, Закревская заявляла, что следствие по делам Майдана остановилось с 20 ноября на неопределённое время.

Теги: #закревская #революция_достоинства #голодовка
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