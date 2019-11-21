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23:29 21.11.2019

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений

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Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений

Мероприятия приуроченные ко Дню Достоинства и Свободы в центре Киева, в которых взяло участие более 5 тыс. человек, на всех локациях прошли без нарушений, правоохранители не зафиксировали правонарушений, сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Фейсбук в четверг.

"Никаких правонарушений не было. По нашим подсчетам, на вече находилось более 5 тыс. человек и к охране порядка было задействовано около 1 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Традиционно работали полиция диалога, кинологи и взрывотехники. Все прошло спокойно", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации правоохранителей, наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане Независимости, где проходило вече по случаю годовщины начала революции Достоинства.

Теги: #киев #полиция #акции
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