В Одесском аэропорту в четверг два самолета повредили передние стойки

За четверг, 21 ноября, на взлете и посадке в Международном аэропорту Одессы два самолета повредили передние стойки, сообщил общественный деятель и адвокат, депутат Одесского горсовета 5-го созыва Максим Болдин.

"Две поломанные передние стойки за день-это слишком!!! Вот кто к нам полетит??? Утром Гольфстрим на Дубаи на взлёте, вечером Турецкий Боинг на посадке! Жесть!", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Болдин выложил фотографии поврежденного турецкого Боинга на полосе одесского аэропорта.