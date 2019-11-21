События

22:31 21.11.2019

В Одесском аэропорту в четверг два самолета повредили передние стойки

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В Одесском аэропорту в четверг два самолета повредили передние стойки

За четверг, 21 ноября, на взлете и посадке в Международном аэропорту Одессы два самолета повредили передние стойки, сообщил общественный деятель и адвокат, депутат Одесского горсовета 5-го созыва Максим Болдин.

"Две поломанные передние стойки за день-это слишком!!! Вот кто к нам полетит??? Утром Гольфстрим на Дубаи на взлёте, вечером Турецкий Боинг на посадке! Жесть!", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Болдин выложил фотографии поврежденного турецкого Боинга на полосе одесского аэропорта.

Теги: #самолеты #одесса #аэропорт
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