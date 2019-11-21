Любители французского вина по всему миру отмечают день нового божоле

Знаменитый лозунг "новый божоле прибыл" звучит по традиции в третий четверг ноября во Франции и в других частях света, где живут любители этого сорта молодого французского вина.

Слава этого молодого вина, выпущенного в продажу сразу после изготовления - винификации - вышла далеко за границы Франции, где его появление в этот день празднуют с 1985 года.

Само наименование "нового божоле" признано с 1951 года, но дата выхода в продажу этого эмблематичного вина с тех пор менялась, пока по ряду коммерческих причин не был выбран третий четверг ноября.

В то время как день божоле все шире отмечается за границей, в частности, в Японии и Китае, на родине вина, утверждают многие французские СМИ, традиция, знаменовавшаяся вплоть до последних десятилетий прошлого века специальными днями в ресторанах и кафе, танцами под знаменитый аккордеон мюзет, поздней, порой до полуночи, торговлей новым божоле заметно сходит на нет.

Тем не менее, праздник нового божоле не забыт, бутылки с этим неблагородным, но обязательным в такой день вином заполняют полки, стоят в ящиках в проходах магазинов по цене от 4 до 10 евро, и, пусть не все, но многие покупатели приходят к кассе хотя бы с одной бутылкой, потому что "это святое", как сказал корреспонденту "Интерфакса" один из посетителей супермаркета.

Но падение интереса к обычно грубоватому, не для каждого желудка вину выразилось в последние годы в заметном улучшении его качества, над которым неутомимо работают виноделы этого одного из живописнейших уголков Франции, расположенного на востоке страны, севернее Лиона.

"Больше нет аромата банана!", - заявляют они о характеристиках своей продукции, имея в виду характерный банановый запах незрелых вин-первачей, которым они часто обязаны процессу сбраживания цельных ягод красного винограда.

"В этом году ароматы черных ягод, цветов. Времена банана прошли. Это был искусственный способ на потребу тогдашних клиентов, что и делали производители. Теперь делается настоящее вино", - приводит издание Lyonmag слова местного виноторговца Ахмада Фазели.