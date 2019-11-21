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19:20 21.11.2019

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении оккупационным "судьям" за преследование граждан Украины - участников по "делу 26 февраля 2014г"

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Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении оккупационным "судьям" за преследование граждан Украины - участников по "делу 26 февраля 2014г"

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении по фактам уголовного преследования участников проукраинского митинга, который проходил у Верхового Совета автономии 26 февраля 2014г двум бывшим судьям Апелляционного суда АР Крым, а на момент совершения преступления – "судьям" незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым", в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

"День 26 февраля 2014г стал днем сопротивления Крыма российской оккупации. Под стенами Верховного Совета автономии прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. В результате столкновений два человека погибли. С того момента на полуострове начались незаконные, политически мотивированные преследования украинских граждан, которые открыто выступали против оккупации полуострова", - отметил в четверг прокурор АР Крым Игорь Поночовный, сообщает пресс-служба прокуратуры автономии.

В информации отмечается, что "правоохранители" во время "следствия" утверждали, что именно проукраински-настроенные участники митинга якобы организовали массовые беспорядки 26 февраля под зданием Верховного Совета автономии. По указанным фактам ими было незаконно предъявлено обвинение одному из руководителей Меджлиса и другим активистам.

"Обвинительный акт рассматривался коллегиально "судьями" незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым", которые во время судебного разбирательства, в нарушение положений ч. 4 ст. 75 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, лишили одного из руководителей Меджлиса предусмотренных прав и средств защиты, нарушили право последнего на судебное разбирательство в его присутствии, предвзято и односторонне дали оценку собранным доказательствам", - говорится в сообщении.

В прокуратуре автономии напомнили, что по результатам судебного рассмотрения, оккупационными "судьями" незаконно был вынесен приговор, которым вышеуказанное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК РФ, то есть в организации массовых беспорядков, которых последний не совершал.

"Указанные действия "судей" были первыми проявлениями реализации политики преследованием украинском в Крыму, которая, к сожалению, продолжается до сих пор", - подытожил прокурор автономии.

В информации не уточняются имена упомянутых "судей".

Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", о подозрении сообщено оккупационным "судьям" Крючкову Игорь Игоревичу, 31 января 1974г, Зинкову Виктору Ивановичу, 9 апреля 1970г.

Теги: #крым #судьи #подозрение
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