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19:11 21.11.2019

Кличко уверенно лидирует в симпатиях киевлян в качестве мэра Киева – соцопрос

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Кличко уверенно лидирует в симпатиях киевлян в качестве мэра Киева – соцопрос

Действующий городской голова Киева Виталий Кличко с существенным отрывом (17%) опережает ближайших вероятных конкурентов на должность мэра столицы, свидетельствует проведенное в начале ноября текущего года среди киевлян Центром социального мониторинга социологическое исследование.

Согласно социологическому срезу мониторинга электоральных ориентаций, результаты которого обнародованы на сайте Центра в четверг, положительно оценивает работу Кличко в должности городского головы 39% респондентов (16% - позитивно, 23% - скорее позитивно), по 27% ответили "скорее негативно" и "негативно".

83% опрошенных киевлян ответили, что "обязательно" или "скорее всего" приняли участие в голосовании, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Киевского городского головы.

При этом в первом туре выборов мэра столицы Кличко получил бы поддержку четверти киевлян (25% среди всех опрошенных), тогда как за его ближайшего соперника – основателя и финансового директора клиники и фонда "Eurolab" Андрея Пальчевского отдали бы свои голоса 8% опрошенных, а третье место с поддержкой 7% киевлян удерживает нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко.

Далее с поддержкой 6% респондентов следуют бывший мэр Киева Александр Омельченко и экс-глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. По 5% опрошенных проголосовали бы за журналиста Дмитрия Гордона и лидера партии "Ридна краина" Николая Томенко. По 4% киевлян отдали бы свои голоса шоумен и волонтер Сергей Притула и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

Остальные предложенные социологами кандидаты на должность мэра набирают 3 и меньше процентов поддержки.

При этом при моделировании результатов 2 тура Кличко с поддержкой в 59% голосов побеждает Ткаченко, за которого отдали бы свои голоса 41% киевлян.

При этом если бы в ближайшее время состоялись выборы депутатов в Киевский городской совет, то за партию "Слуга народа" отдали бы свои голоса 32% респондентов.

За партию "Евросолидарность" проголосовали бы 8% киевлян, за ВО "Батькивщина" и "УДАР" - по7%, за "Силу и честь" – 6%, за "Оппозиционную платформу - за жизнь" – 5%, за "Голос" – 4% и за "Свободу" – 3% среди всех опрошенных.

В ходе исследования, проведенного с 6 по 11 ноября, были опрошены 1015 респондента – жителя Киева в возрасте от 18 лет и старше по основным социально-демографическим показателям методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту проживания. Стандартное отклонение: 1,9-3,2%. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теги: #киев #кличко #опрос
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