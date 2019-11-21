События

19:03 21.11.2019

Трое украинских военных получили боевые травмы в результате обстрелов боевиков на Донбассе

1 мин читать
Трое украинских военных получили боевые травмы в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, вследствие чего боевые травмы получили трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 21 ноября, боевые травмы в результате обстрелов получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Так, противник обстрелял позиции наших подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Два обстрела позиций украинских защитников боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку населенного пункта Шумы и Кондрашовки-Новая.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по укреплениям Объединенных сил: у н.п. Водяное и неподалеку Невельского.

Как сообщалось, за сутки 20 ноября боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получили семеро украинских военнослужащих.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:02 21.11.2019
На Донбассе боевики перемещают на новые позиции вооружение - Минобороны

На Донбассе боевики перемещают на новые позиции вооружение - Минобороны

07:29 21.11.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены семь украинских военных

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены семь украинских военных

18:30 20.11.2019
Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

15:37 20.11.2019
Зеленский хотел бы настоящего, не "фейкового" перемирия на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами

Зеленский хотел бы настоящего, не "фейкового" перемирия на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами

15:28 20.11.2019
Зеленский: на трех участках разведения сил на Донбассе обстрелов нет

Зеленский: на трех участках разведения сил на Донбассе обстрелов нет

12:55 20.11.2019
Боевики с полуночи один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС - Минобороны

Боевики с полуночи один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС - Минобороны

11:06 20.11.2019
Навчання загальновійськового резерву ОМБр ЗСУ з відбиття наступу бойовиків відбулися в районі відведення важкого озброєння ООС на Донбасі

Навчання загальновійськового резерву ОМБр ЗСУ з відбиття наступу бойовиків відбулися в районі відведення важкого озброєння ООС на Донбасі

10:00 20.11.2019
Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

07:15 20.11.2019
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:39 19.11.2019
Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе сначала суток

Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе сначала суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Майдане началась акция в честь годовщины Революции Достоинства

НАБУ расследует возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, изъятых при инциденте в Керченском проливе

В Испании начато расследование о возможной причастности РФ к событиям в Каталонии – газета

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

СБУ пресекла попытку вербовки украинской чиновницы "МГБ ЛНР"

На Майдане началась акция в честь годовщины Революции Достоинства

НАБУ расследует возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака

Любители французского вина по всему миру отмечают день нового божоле

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении оккупационным "судьям" за преследование граждан Украины - участников по "делу 26 февраля 2014г"

Трамп пообещал опубликовать информацию о своих финансах до президентских выборов в США

Кличко уверенно лидирует в симпатиях киевлян в качестве мэра Киева – соцопрос

Трое украинских военных получили боевые травмы в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА