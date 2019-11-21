Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины и ее управлениях в областях.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы государства, указом №856/2019 Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его заместителем главы СБ Украины (указ №859/2019).

Помимо этого президент указом №860/2019 назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Также Зеленский своими указами №№857/2019, 861/2019 и 858/2019 уволил начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области Александра Бондарука, назначив на эту должность Юрия Гончарова, который до этого назначения занимал должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.