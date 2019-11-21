Новогодние и рождественские праздники в Киеве обойдутся бюджету в более, чем 9 млн грн - КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) выделила на празднования Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.

"В целом на празднование новогодних и рождественских праздников будет использовано более 9 млн 350 тыс. грн, из которых основной являются расходы на билеты для всех школьников города Киева и для всех социально незащищенных детей", – сказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова во время пресс-конференции в Киеве в четверг.

Тем временем основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что темой новогодних праздников в Киеве в этом году будут "Щелкунчик" и "полтавская игрушка". "В этом году у нас две тематики. Мы всегда продолжаем украинскую тему. Если вы помните, это была "яворовская игрушка", Мария Примаченко… теперь Опишня, "полтавская игрушка"… Мы всегда также поддерживали европейскую тему. И вторая тема классическая – "Щелкунчик", - сказал он, добавив, что все декорации на празднованиях будут в белом, золотом и красном цветах.

Добруцкий сообщил, что в текущем году запланировано в два раза больше мероприятий, чем в минувшем году: 21 – на Софийской площади и 20 - на Контрактовой.

Он также раскрыл детали о елке, которую установят в этом году на Софийской площади: "Начнем монтаж елки 5 декабря, 12-го должны закончить… Высота – 30 метров, стоимость игрушек и иллюминации – 2 млн 700 тыс грн". По словам Добруцкого, елка будет сборной, а ветки привезут из Винницкой и Житомирской области.

Он подчеркнул, что уже два года подряд организаторы учитывают пожелания общественности и не срезают столетние деревья, ветки берут из лесничеств, которые прореживают свои посадки.

В свою очередь заместитель главы КГГА Валентин Мондриивский сообщил, что празднование Нового Года и Рождества в Киеве стартует 14 декабря, а основными локациями останутся Софийская и Контрактовая площади в Киеве. По его словам, КГГА обращает особое внимание на доступ к локациям людей с ограниченными возможностями. "Мы учитываем обязательно в первую очередь такую потребность, и все подходы, выходы или организация каких-то активностей на локациях будет рассматриваться с возможностью доступа туда людей с дополнительными потребностями", - подчеркнул замглавы КГГА.

Он также информировал, что в новогоднюю ночь в Киеве будет работать фуникулер, который обеспечит удобное перемещение между Софийской и Контрактовой площадями.

Мондриивский напомнил, что КГГА запрещает в период праздников запуск фейерверков и использование пиротехники в связи с ситуацией на востоке Украины и выступает категорически против продажи на локациях алкоголя.