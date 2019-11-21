События

16:41 21.11.2019

Новогодние и рождественские праздники в Киеве обойдутся бюджету в более, чем 9 млн грн - КГГА

2 мин читать
Новогодние и рождественские праздники в Киеве обойдутся бюджету в более, чем 9 млн грн - КГГА

 Киевская городская государственная администрация (КГГА) выделила на празднования Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.

"В целом на празднование новогодних и рождественских праздников будет использовано более 9 млн 350 тыс. грн, из которых основной являются расходы на билеты для всех школьников города Киева и для всех социально незащищенных детей", – сказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова во время пресс-конференции в Киеве в четверг.

Тем временем основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что темой новогодних праздников в Киеве в этом году будут "Щелкунчик" и "полтавская игрушка". "В этом году у нас две тематики. Мы всегда продолжаем украинскую тему. Если вы помните, это была "яворовская игрушка", Мария Примаченко… теперь Опишня, "полтавская игрушка"… Мы всегда также поддерживали европейскую тему. И вторая тема классическая – "Щелкунчик", - сказал он, добавив, что все декорации на празднованиях будут в белом, золотом и красном цветах.

Добруцкий сообщил, что в текущем году запланировано в два раза больше мероприятий, чем в минувшем году: 21 – на Софийской площади и 20 - на Контрактовой.

Он также раскрыл детали о елке, которую установят в этом году на Софийской площади: "Начнем монтаж елки 5 декабря, 12-го должны закончить… Высота – 30 метров, стоимость игрушек и иллюминации – 2 млн 700 тыс грн". По словам Добруцкого, елка будет сборной, а ветки привезут из Винницкой и Житомирской области.

Он подчеркнул, что уже два года подряд организаторы учитывают пожелания общественности и не срезают столетние деревья, ветки берут из лесничеств, которые прореживают свои посадки.

В свою очередь заместитель главы КГГА Валентин Мондриивский сообщил, что празднование Нового Года и Рождества в Киеве стартует 14 декабря, а основными локациями останутся Софийская и Контрактовая площади в Киеве. По его словам, КГГА обращает особое внимание на доступ к локациям людей с ограниченными возможностями. "Мы учитываем обязательно в первую очередь такую потребность, и все подходы, выходы или организация каких-то активностей на локациях будет рассматриваться с возможностью доступа туда людей с дополнительными потребностями", - подчеркнул замглавы КГГА.

Он также информировал, что в новогоднюю ночь в Киеве будет работать фуникулер, который обеспечит удобное перемещение между Софийской и Контрактовой площадями.

Мондриивский напомнил, что КГГА запрещает в период праздников запуск фейерверков и использование пиротехники в связи с ситуацией на востоке Украины и выступает категорически против продажи на локациях алкоголя.

Теги: #киев #кгга #новый_год
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:49 21.11.2019
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

08:23 21.11.2019
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине

08:02 21.11.2019
В Киеве 21 ноября отметят День Достоинства и Свободы

В Киеве 21 ноября отметят День Достоинства и Свободы

05:22 21.11.2019
Киевсовет планирует призвать парламент справедливо распределять налоги для столицы

Киевсовет планирует призвать парламент справедливо распределять налоги для столицы

11:06 20.11.2019
Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Святошинском районе Киева

Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Святошинском районе Киева

09:44 20.11.2019
В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

09:44 20.11.2019
В Киеве в результате ДТП погибли 2 человека, еще 11 пострадали

В Киеве в результате ДТП погибли 2 человека, еще 11 пострадали

10:54 19.11.2019
В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел

В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел

15:36 18.11.2019
В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

11:27 18.11.2019
S&P повысило рейтинг Киева до "В" со стабильным прогнозом

S&P повысило рейтинг Киева до "В" со стабильным прогнозом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, изъятых при инциденте в Керченском проливе

В Испании начато расследование о возможной причастности РФ к событиям в Каталонии – газета

Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

На Донбассе боевики перемещают на новые позиции вооружение - Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

Boeing сообщил о доставке первого космического корабля Starliner на стартовую площадку

РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, изъятых при инциденте в Керченском проливе

Объекты "Укрзализныци" в 2019г "минировали" в 4,6 раза чаще

Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ

В Житомире задержан гражданин РФ – член ИГ

В Испании начато расследование о возможной причастности РФ к событиям в Каталонии – газета

Майдан-III возможен, его причиной могут стать недопустимые компромиссы с РФ, отмечают эксперты

Правительство Украины профинансировало приобретение корабля для антарктических исследований

Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА