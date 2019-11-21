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14:57 21.11.2019

В Житомире задержан гражданин РФ – член ИГ

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В Житомире задержан гражданин РФ – член ИГ

 В Житомире в четверг задержан 30-летний гражданин РФ, который находится в международном розыске за совершение убийства, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп, - отмечается в сообщении.

Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России.

На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного.

В Нацполиции Житомирской области отметили, что задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очищения региона от потенциально опасных преступников.

Теги: #розыск #житомир #арест #иг
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