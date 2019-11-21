События

14:45 21.11.2019

В Испании начато расследование о возможной причастности РФ к событиям в Каталонии – газета

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В Испании начато расследование о возможной причастности РФ к событиям в Каталонии – газета

 Судья Верховного суда Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон открыл расследование в отношении возможной активности группы, связанной с разведслужбами России, в период, предшествующий неудавшемуся референдуму о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, сообщает в четверг испанская газета "Паис" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, упор в расследовании сделан на элитной военной группе под названием "подразделение 29155", которую разведслужбы ряда стран, связывают с дестабилизирующей активностью в Европе.

Детали расследования пока держатся в секрете, отмечает газета.

"Паис" отмечает, что эту группу считают причастной к неудавшемуся перевороту в Черногории в октябре 2016 года, а также к кампании по дестабилизации ситуации в Молдове.

Теги: #испания #рф #расследование #каталония
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