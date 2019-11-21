Правительство Украины профинансировало приобретение корабля для антарктических исследований

Кабинет министров Украины выделил 252 млн грн на приобретение научного океанского корабля ледового класса для ведения антарктических исследований.

"Кабинет министров выделил средства на приобретение научного океанского судна ледового класса - это будет началом возрождения океанского научного флота Украины… Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 состоится его первый выход в океан под украинским флагом", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, обнародованном в четверг.

Ожидается, что приобретение Украиной корабля такого класса позволит быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки.

Согласно сообщению, восстановление рейсов также является актуальным с точки зрения политики и экономики, ведь Украина имеет международные обязательства по изучению Южного океана и ведет там успешный рыболовный промысел.