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13:37 21.11.2019

Соцвыплаты будут разблокированы – глава Фонда социального страхования Баженков

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Выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности по больничным и пособия по беременности и родам будут разблокированы, несмотря на бездеятельность Минсоцполитики. Об этом глава Фонда социального страхования Евгений Баженков заявил в эфире телеканала «112 Украина».

"Чтобы люди не ждали ещё 3 недели без выплат, я принял решения взять ответственность на себя и разблокировать эти выплаты", - сказал он.

Евгений Баженков отметил, что ситуация с остановкой этих выплат была создана искусственно: "Исполняющий обязанности главы Фонда еженедельного информировал Минсоцполитики о критической ситуации, о том, что средства закончатся в середине ноября. И у них было право инициировать внесение изменений в госбюджет-2019, чтобы этого избежать".

"Мы сделали заявление, что выплаты остановились в связи с бездеятельностью и отсутствием реакции министра соцполитики на протяжении 60-ти дней. Мы хотим привлечь внимание правительства и Офиса президента к тому, что есть чиновники, которые работают не на благо людей, а решают свои вопросы, хотят назначения своих людей на должности, хотят возглавить Фонд", - подчеркнул он.

Евгений Баженков также подчеркнул, что в сложившийся ситуации виноват конкретный чиновник: "За сложившуюся ситуацию ответственен замминистра соцполитики, который давал письменный ответ – это Олег Коваль".

 

 

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Интерфакс-Украина
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