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13:02 21.11.2019

На Донбассе боевики перемещают на новые позиции вооружение - Минобороны

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На Донбассе боевики перемещают на новые позиции вооружение - Минобороны

С начала текущих суток (по состоянию на 12.30 четверга) боевики на Донбассе не открывали огонь, никто их украинских военных не пострадал.

"С начала этих суток до 12.30 российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказал во время брифинга в четверг спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

В тоже время он сообщил, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование вооруженных сил России принимает меры для предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В частности, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, размещенных вблизи участков разведения сторон", - пояснил он.

Также спикер Минобороны подчеркнул, что в темное время суток тайно перемещается на новые позиции вооружение, которое подлежит отведению от линии разграничения, а в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой будет пытаться выдать за исполнение договоренностей касаемо ее отведения. "Для того, чтобы скрыть эти "махинации" российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил", - добавил он.

Как сообщалось, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получили семь украинских военнослужащих.

Теги: #оос #минобороны #разведение_сил
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