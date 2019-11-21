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12:56 21.11.2019

В Украине продолжится похолодание, в субботу на западе страны пройдет небольшой дождь и мокрый снег

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В Украине продолжится похолодание, в субботу на западе страны пройдет небольшой дождь и мокрый снег

В ближайшие сутки, 22 ноября, арктический воздух охватит большую часть территории Украины, кроме крайнего запада и юга, поэтому температура воздуха продолжит снижаться, на западе, юге и востоке страны сохранится ветреная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу по всей Украине - без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,2 градусов тепла в 1926 году, а самая низкая - ночью на отметке 15,7 градусов мороза в 1921 году.

В субботу, 23 ноября, в Украине без осадков, лишь в западных областях и в Одесской области местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° тепла до 3° мороза; в западных, южных областях и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла; в Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем около 0°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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